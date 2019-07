von svz.de

10. Juli 2019, 07:33 Uhr

Auch in der Urlaubszeit werden Blutspenden benötigt. Die nächsten Termine in Sternberg bietet der DRK Blutspendedienst am 15. und 16. Juli jeweils von 14 bis 18.30 Uhr im Seniorenzentrum an.