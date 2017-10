Brüel : Blättertanz und Kürbis rollen

vergrößern 1 von 3 Foto: Roswitha Spöhr 1 von 3





von Roswitha Spöhr

erstellt am 20.Okt.2017 | 06:00 Uhr

Die Vorfreude auf ihr Herbstfest ist Luisa, Janis, Luana und Lea anzusehen. Zumal die Zwei- und Dreijährigen der Kindereinrichtung „Kinderparadies“ in Brüel wissen, dass sich auch die Feuerwehr angekündigt hat und auf dem Hof verschiedene Stationen vorbereitet sind. „Die Erzieher haben mit den Kindern in ihren Gruppen überlegt, was man machen möchte und könnte“, sagt Ines Kohne, seit dem 1. Juni Leiterin der Einrichtung mit derzeit 22 Krippen-, 72 Kita- und 87 Hortkindern. „Seit dem 1. September arbeitet Rebecca Zuchel, eine ehemalige Praktikantin, bei uns als zusätzliche Erzieherin. Eine weitere beginnt am 1. November. Dadurch waren Neuaufnahmen im Krippenbereich möglich“, freut sich Kohne.

Auf der Freifläche sorgen Willi Heye und Henning Klammer von der Freiwilligen Feuerwehr Brüel dafür, dass die Kinder über Feuerschalen Stockbrot backen können.





Den ganzen Beitrag lesen Sie in der Tageszeitung und auf ePaper.