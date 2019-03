von svz.de

07. März 2019, 11:38 Uhr

Zum Bingonachmittag lädt das Seniorenbüro am heutigen Donnerstag um 13.45 Uhr ins DRK-Seniorenzentrum in Sternberg, Am Berge, ein. Das Glücksrad dreht in bewährter Weise wieder Michael Meiners. Bereits um 8 Uhr können sich Interessierte heute für die vom Seniorenbüro organisierten Tagesfahrten anmelden.