Bienenstraße zur Grünen Woche

Projekt vom Schweriner Schloss bis nach Plau am See ist einer der drei Bundessieger beim Wettbewerb für Netzwerke ländlicher Räume

von Werner Mett

15. Januar 2019, 08:16 Uhr

Im Moment schlafen die Bienen noch in ihren Stöcken und Nestern. Damit sie im Frühjahr wieder zahlreich summen können, dafür setzen sich immer mehr Menschen auch in unserer Region ein. Einige davon haben sich zum „Erlebnisreich Bienenstraße“ zusammen geschlossen. Das Netzwerk besteht aus Orten und Akteuren in Mecklenburg-Vorpommern vom Schweriner Schloss über den Naturpark Sternberger Seenland bis nach Quetzin bei Plau am See. Die Bienenstraße erhielt 2017 den Umweltpreis des Landes MV. Nun ist das Projekt zusammen mit zwei weiteren Netzwerken Sieger des bundesweiten Wettbewerbs der „Deutschen Vernetzungsstelle für ländliche Räume.“ Der Preis wird am 23. Januar auf dem Zukunftsforum der Grünen Woche verliehen. Das Zukunftsforum ist ein neues Format des „Global Forum for Food and Agriculture“ und soll Raum für den interaktiven Austausch zwischen etablierten und neuen Akteuren bieten. Start-up Unternehmen der Agrar-und Ernährungsbranche mit innovativen Ideen werden sich dort multimedial präsentieren.

„Wer den ersten, zweiten, oder dritten Preis bekommt, wird erst am 23. Januar verkündet. Wahrscheinlich werden die Preise von Umweltministerin Julia Klöckner persönlich übergeben“, erklärt Anja Hansen. Sie koordiniert seit 2016 das Netzwerk Bienenstraße, dafür wurde beim Landschaftspflegeverband Sternberger Endmoränengebiet (LSE) eine extra Stelle geschaffen. Zur Preisverleihung wird Anja Hansen begleitet von Volker Jahnke vom Freilichtmuseum Mueß, Heike Pilz aus dem Freilichtmuseum Groß Raden, den Akteuren der ersten Stunde Klaus und Irene Werner vom Verein „Dialog und Action“ aus Sternberg, Ralph Koch aus dem Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide, Brit Abel aus Eickhof, Reinhard Neuman vom Bienenmuseum in Quetzin und Fahrrad-plus E-Bike-Verleiher Sven Erik Muskulus. „Wir bleiben dann alle zusammen zwei Tage auf der Grünen Woche und können uns untereinander und mit anderen austauschen. Das ist der Preis“, erläutert die 38-jährige Biologin Hansen. Einen eigenen Stand habe das Netzwerk nicht. „Aber wir bringen ganz viele Flyer mit, die verteilen wir.“ Erst im Frühjahr werde eine Broschüre mit Orten und Machern der Bienenstraße erscheinen, inklusive einer Landkarte.

„Ich wechsle demnächst in den Naturpark Mecklenburger Schweiz“, so Anja Hansen. „Jetzt müssen die Akteure der Bienenstraße das Projekt selbst mit Leben füllen.“ So sei das Netzwerk auch angelegt. „Wir haben eine Website www.bienenstraße.de, da sind eine interaktive Karte, alle Akteure, alle Touren, aktuelle Veranstaltungen und Workshops zu finden. Im vergangenen Jahr haben wir die Bienenstraße und alle Touren ausgeschildert.“ Einige Schilder würden noch bei Warin und Neukloster fehlen. „Das ist dort schwierig, weil das wieder ein anderer Landkreis ist.“

Im Moment würden alle Imker gespannt darauf warten, wie die Bienen diesmal den Winter überstanden haben. „Sie sind durch die Wärme lange geflogen. Aber dadurch hatten sie auch einen guten Honigeintrag.“