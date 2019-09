Brüel : Bauernauktion beim regionalen Erntefest

Bauernauktion beim regionalen Erntefest

von Roland Güttler

05. September 2019, 05:00 Uhr

Mit gleich zwei Neuerungen wartet die 20. Auflage des regionalen Erntefestes im Sternberger Seenland am 7. und 8. September auf dem DHG-Gelände in Brüel auf. Am Sonnabend feiert auf der Naturbühne ab 15 Uhr nicht nur – wie berichtet – ein Lämmerrennen Premiere; es gibt erstmals auch eine Bauernauktion. Versteigert werden ein Jersey-Bullenkalb, ein Ferkel sowie fünf kleine Bunde Heu, ein kleiner Ballen Stroh sowie je 25 Kilo Futterweizen und Futtermais.