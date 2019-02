Parchim : Babysitting will gelernt sein

von Werner Mett

11. Februar 2019, 08:32 Uhr

Das Taschengeld ein bisschen aufbessern und dabei auch noch nützliche Erfahrungen sammeln: Babysitten ist bei Jugendlichen beliebt. Aber wie funktioniert das richtig? Der DRK-Kreisverband bietet einen zweitägigen Babysitter-Kurs an. Er findet am 2. und 3. März in der Karl-Liebknecht-Straße 27 in Parchim statt. Von der Aufsichtspflicht bis zum Zähneputzen vermittelt eine erfahrene Erzieherin praxisnah, worauf es bei der Kinderbetreuung ankommt. Anmeldungen unter Telefon 03871/62250 oder ines.mueller@drk-parchim