Hintergrund : Aus der Sternberger Geschichte

von Michael Beitien

27. Februar 2020, 16:14 Uhr

Ein Urenkel des letzten Slawenfürsten Niklot, Fürst Pribislaw III., begründete im Jahre 1248 Sternberg als Stadt und belieh sie mit dem Parchimer Recht. Das ist auf der Homepage der Stadt zu lesen.

Der Heimatforscher Burkhard Keuthe aus Wulfsahl bei Parchim schreibt: „Die älteren Sternberger Urkunden vernichtete ein Brand im Jahre 1309. Daraufhin stellte man noch im gleichen Jahr nach Parchimer Recht eine neue Urkunde aus, mit eben diesem Ausstellungsjahr 1309.“ Als Gründungsjahr galt aber weiterhin 1248.

Im Jahre 1261 wurde Sternberg in das Fürstentum Mecklenburg eingegliedert.

Von 1275 bis 1913 war Sternberg und ab 1621 im Wechsel mit Malchin Landtagsstadt von Mecklenburg.

Die Blütezeit der Stadt Sternberg begann 1310, als Heinrich II., auch „der Löwe“ genannt, Sternberg zu seiner Lieblingsresidenz erkor.

Ein dunkles Kapitel in der Sternberger Geschichte war das Jahr 1492, als 27 Juden zum Feuertod verurteilt wurden, dem eine Hostienschändung vorausgegangen sein soll.

Danach wurde Sternberg für drei Jahrzehnte ein bekannter Wallfahrtsort in Europa, der zahlreiche Pilger anzog.

1549 wurde auf dem Sternberger Landtag an der Sagsdorfer Brücke die Reformation in Mecklenburg eingeführt.