B192 : Auf drei Kilometern durchgehende Sperrlinie

vergrößern 1 von 1 Foto: thbe 1 von 1

Warum gibt es auf der Bundesstraße 192 zwischen Warin und Blankenberg jetzt eine durchgehende Sperrlinie?“, fragten mehrere Leser am „Heißen Draht“. Das sei doch bisher nicht so gewesen! In der Tat konnte man auf dem drei Kilometer langen Abschnitt bis vor kurzen an mehreren Stellen überholen. Mit der Erneuerung der Schwarzdecke wurde dies geändert.

Dabei beruft sich die Untere Verkehrsbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim darauf, dass die alte Fahrbahnmarkierung nicht mehr geltendes Recht gewesen sei. Grundlage, so Susann Koch von der Pressestelle des Landkreises, bilden die „Richtlinien von Markierungen von Straßen aus dem Jahr 1982“. Jedoch gebe es immer wieder Anpassungen und Veränderungen – durch die Straßenverhältnisse, Unfallhäufungen oder den Bewuchs an den Straßenrändern etwa. Zwischen Warin und Blankenberg habe die Verkehrskommission „eine Unterschreitung der gesetzlichen Mindestsichtweiten unter Berücksichtigung der zusätzlichen Höchstgeschwindigkeit“ ausgemacht. Bei 100 km/h betrage laut Koch „die vorgeschriebene Mindestsichtweite 280 Meter, bei 90 km/h sind es 220 und bei 80 km/h 170 Meter“. Sicherheit gehe immer vor, habe oberste Priorität, so Susann Koch. Die neue durchgehende Sperrlinie bei Blankenberg ist kein Einzelfall; auch auf dem B 192-Abschnitt zwischen Brüel und bis hinter dem Abzweig Thurow ist vor einigen Monaten ein Überholverbot hinzugekommen.

von Roland Güttler

erstellt am 28.Jul.2017 | 21:00 Uhr