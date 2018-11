Dabel : Angler kassieren erste Beiträge für 2019

von Franca Niendorf

16. November 2018, 08:36 Uhr

Die erste Beitragskassierung für das Angeljahr 2019 steht an.

Am Sonnabend, 17. November, von 17.30 bis 19 Uhr beim Vorsitzenden Sportsfreund, Jörg Neumann, Am Herrenweg 6 in Dabel.

Es gibt auch wieder die Möglichkeit Sammelbestellungen diverser Angelkarten von anderen Fischereien aufzugeben, wie zum Beispiel Angelkarten der Müritz-Plau GmbH, die Ostseeangelkarten, die Karten für die Heringsangelei in Rostock und auch wieder Angelkarten der Fischerei Norbert Marx.