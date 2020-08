Dabel : Amtskleiderkammer füllt sich

Dank Fördermittel kann weitere Bekleidung für Feuerwehren im Amt Sternberger Seenlandschaft gekauft werden

von Roswitha Spöhr

21. August 2020, 05:00 Uhr

Im Regal liegen akkurat gestapelte Hosen, nach Größen sortiert. Die Jacken hängen gleich daneben auf den Bügeln. Doch in der Amtskleiderkammer in Dabel, in der Jugendwehren ihre Schutzkleidung tauschen können, weil die Kinder vielleicht aus ihrer herausgewachsen sind, die Größe aber in einer anderen Wehr fehlt, ist noch viel Platz. Übergeben wurde, was in den Gerätehäusern übrig war.

Zu wenig, besonders für Kinder von sechs bis zehn Jahre. Im Amtsausschuss Sternberger Seenlandschaft gab es deshalb Konsens, 12 000 Euro in die Grundausstattung zu investieren. Von dem Geld soll Schutzkleidung für die Kinder gekauft werden, aber ebenso für aktive Kameraden, damit sie nach einem Brandeinsatz ihre Bekleidung wechseln können (SVZ berichtete). Weitere Unterstützung kam von der Ehrenamtsstiftung. Von den 1000 Euro wurden Helme und Handschuhe gekauft.

Jetzt gibt es erneut Geld. Der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Schwarz hatte bei seinem Besuch in Dabel einen Bescheid über 20 000 Euro aus dem Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern mitgebracht. „Die Amtskleiderkammer ist eine gute Geschichte“, sagt Schwarz. Er habe davon auf dem Neujahrsempfang der Stadt erfahren. Die Fördersumme sei auch Wertschätzung für das Ehrenamt Feuerwehr.

„Die Kleiderkammer soll kombiniert werden, im ersten Schritt mit Kleidung für die Jugendfeuerwehren, im zweiten für die Erwachsenen“, sagt Eckardt Meyer, im Amtsbereich Sternberger Seenlandschaft für die Wehren zuständig. „Es muss die Möglichkeit geben, dass nach einem Einsatz die Kleidung getauscht werden kann und die kontaminierte gereinigt wird“, erklärt er. Das sei 30 Jahre nicht gemacht worden und zu DDR-Zeit sowieso nicht.

„Wir müssen die Feuerwehren bestmöglich schützen, sie bekommen schon kein Geld“, pflichtet Mathias Ohms, stellvertretender Amtswehrführer, bei und spricht auch vom sogenannten Feuerwehrkrebs, an dem Kameraden erkranken könnten.

Als Aktiver kennt er aber auch Situationen wie diese: Nach einem Einsatz würden Schmutz und beißender Qualm noch in der Kleidung hängen und drei Stunden später sitze man in selber Kleidung bei Leuten in der Wohnstube. „Die Anfänge sind gemacht“, freut sich Meyer. Es gebe sehr viel Unterstützung durch den Sternberger Bürgermeister Armin Taubenheim. Das Amt bezahle die Miete. Es gebe eine Amtskleiderkammerwartin. Gesucht werde noch ein Partner für die Reinigung der Kleidung. „Wir versuchen, einheitliche Bekleidung zu kaufen, damit ein Wechseln einfach ist. Es ist ein Prozess, der über Jahre wachsen muss“, betont er.

Die Räumlichkeiten für die Amtskleiderkammer in Dabel hatte 2017 der damalige Bürgermeister Herbert Rohde zur Verfügung gestellt.

Die Idee stamme übrigens von der Freiwilligen Feuerwehr Berkenthin in Schleswig-Holstein, sagt Eckardt Meyer. Dort seien es fünf Wehren in einem Amt, die auch mit der Jugend angefangen hätten. „Dann hat es sich über zehn Jahre entwickelt.“

Im Amt Sternberger Seenlandschaft gibt es elf Wehren mit 260 aktiven und 120 jungen Feuerwehrleuten.