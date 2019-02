Loiz : Am Löschteich entsteht Oase

Gesamtes Areal am Dorfplatz in Loiz soll umgestaltet werden

25. Februar 2019

Über die Zukunft des sanierungsbedürftigen Löschteiches in Loiz wurde in der Gemeinde Witzin mehrfach diskutiert. Jetzt werden offenbar Nägel mit Köpfen gemacht. Das ganze Areal am Dorfplatz soll umgestaltet werden, erfuhr SVZ von Bürgermeister Hans Hüller. Das soll nach einem Treffen am Anfang dieser Woche mit Experten für Brandschutz und für Landschaftspflege recht zügig geschehen.

Die Gemeinde legt bei der Umgestaltung des Dorfplatzes rund um den Löschteich auch großen Wert darauf, dass das Areal insektenfreundlich wird. Erst vor wenigen Tagen hatte sich in der Kommune eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich speziell diese Problematik für Witzin auf die Fahnen geschrieben hat. Hüller leitet die Arbeitsgruppe. Die Gemeinde hat für den Löschteich 20 000 Euro in den Haushalt eingeplant. Von Vorteil ist, dass die Kommune über Gemeindearbeiter mit Tiefbauerfahrung verfügt, hatte Hüller auf der jüngsten Sitzung des Dorfparlaments erklärt.

Für Gemeindevertreter Bruno Urbschat ist es wichtig, bei allen Bürgern den Gedanken zu schärfen, „dass wir etwas für die Artenvielfalt tun müssen“. Wer englischen Rasen mäht, habe nur Rasen und nichts weiter, so Urbschat. Wichtig sei es, ökologische Kleingebiete zu schaffen. „Unordnung gehört zur Artenvielfalt“, sagt er.