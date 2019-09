Warin : Alles über Spaten

Neue Ausstellung in Warin

von Michael Beitien

14. September 2019, 05:00 Uhr

Mit der Geschichte des Spatens beschäftigt sich eine Ausstellung im Versammlungsraum des Naturparkzentrums in Warin. Eröffnet wurde sie am Donnerstagabend bei einem Vortrag von Professor Dr. Klaus Mueller. Er hat sich mit dem Spaten als dem ältesten Bodenbearbeitungsgerät der Menschheit befasst. Da das Naturparkzentrum derzeit wegen Umbaus geschlossen ist, kann die Spatenausstellung im Rathaus nur zu den Öffnungszeiten der Außenstelle des Amts in Warin besucht werden. Sprechzeiten sind Dienstag-, Donnerstagund Freitagvormittag sowie Dienstagnachmittag.