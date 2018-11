Warin : Alles über Biber

Naturparkranger Mario Krüger hält Vortrag in Warin.

von Michael Beitien

08. November 2018, 08:46 Uhr

Es gibt ein neues Thema für den Vortrag am Freitagabend in der Wariner Stadthalle in der Schulstraße. Statt wie zunächst geplant um Pilze, geht es am 9. November ab 19 Uhr um den Biber. Mit Naturparkranger Mario Krüger wird ein Experte zum Thema sprechen. Der bereits ausgestorbene Nager wurde wieder angesiedelt. Das führte auch zu Konflikten. Mario Krüger kartiert seit Jahren die Biberburgen und -dämme im Naturpark Sternberger Seenland und weiß auch um die Probleme.

Der Eintritt zum Vortrag ist frei.