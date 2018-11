Sülten : Adventssingen mit neu gegründetem Chor

von Roswitha Spöhr

19. November 2018, 08:40 Uhr

Lieder zum Advent erklingen am Sonntag, dem 9. Dezember, ab 15 Uhr auf dem Dorfplatz in Sülten, angestimmt von dem neu gegründeten Weitendorfer Chor. „Im Chor sind wir jetzt schon über 20 Leute. Und es wird sogar zweistimmig gesungen“, sagt Bürgermeisterin Andrea Sielaff. Die Idee dazu entstand in einer abendlichen Runde von Kulturinteressierten aus Weitendorf und Sülten, zu der die Bürgermeisterin Mitte Juni eingeladen hatte.

Wer am 9. Dezember mitsingen möchte, „die Texte liegen aus und wir singen deutsch“, sagt Sielaff. Anschließend gibt es Glühwein, Traubensaft und Bratwurst und ein kleines Lagerfeuer. „Vielleicht bringt jemand spontan auch noch Kuchen mit?“, würde sie sich darüber freuen.