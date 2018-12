Hohen Pritz : Adventsabend mit Musik

von Roswitha Spöhr

04. Dezember 2018, 20:17 Uhr

Am Gemeindehaus Hohen Pritz findet am kommenden Freitag, 7.Dezember, ab 18 Uhr der kleine Adventsabend der Gemeinde statt. Mit weihnachtlicher Musik und netten Gesprächen an der Feuerschale wollen Jung und Alt das Jahr ausklingen lassen. Auch der Weihnachtsmann hat sich mit einer Überraschung für die Kinder angekündigt. Alle Einwohner der Gemeinde und Gäste sind herzlich eingeladen. Mit Glühwein, Bratwurst sowie Crepes und Kinderpunsch ist auch für Kulinarisches gesorgt.