Sternberg : Abendmusik bei Kerzenschein

20. Juni 2019, 10:28 Uhr

Zur zweiten Abendmusik bei Kerzenschein im Rahmen des Sternberger Musiksommers wird am Freitag um 21 Uhr in die Sternberger Stadtkirche eingeladen. Mitsingen ist erwünscht. Es treten auf die Witziner Trompetenspieler, der Ökumenische Kirchenchor und der Sternberger Blockflötenkreis. An der Walcker-Orgel spielt Organisator Christof Munzlinger. Zudem werden Martin Bouvier, Geige, seine Geigenlehrerin Martina Weidner, Bratsche, und Christof Munzlinger, Klavier und Orgel, zu hören sein. Der Eintritt ist frei. Um eine Kollekte zugunsten der Kirche wird gebeten.