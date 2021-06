Zweckverband Wismar : Neues Verwaltungsgebäude ist endlich fertig, wird aber nicht genutzt

Einweihung und Umzug sollen erst Mitte August erfolgen – Die Verwaltungsmitarbeiter des Zweckverbandes Wismar sehen keinen Zeitdruck.

Lübow, Dorf Mecklenburg | 9,3 Millionen Euro wurden fürs neue Verwaltungsgebäude des Zweckverbandes Wismar mit Sitz in Lübow veranschlagt. „Wir liegen fünf Prozent unter Kostenrechnung“, verkündete Verbandsvorsteherin Grit Glanert jetzt auf der 75. Verbandsversammlung in der Mehrzweckhalle in Dorf Mecklenburg. Eigentlich sollte der Umzug der Beschäftigten in der komme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.