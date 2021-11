Gemeinde Kloster Tempzin : Herbstputz in Zahrensdorf, aber kein Herbstfeuer in Langen Jarchow

Weil die Hygieneauflagen angesichts steigender Corona-Zahlen zu hoch sind, nimmt die Gemeinde Kloster Tempzin Abstand vom geselligen Beisammensein.

Zahrensdorf/Langen Jarchow | „Die Hygieneauflagen angesichts steigender Corona-Zahlen sind einfach zu hoch“, sagt Sieghard Dörge, Bürgermeister der Gemeinde Kloster Tempzin. Kurzfristig werde deshalb das Herbstfeuer in Langen Jarchow am Sonnabend abgesagt. Mit der Veranstaltung wollte die Gemeinde ein wenig Licht in die dunkle Jahreszeit bringen, mit Laternenumzug und dem Backen ...

