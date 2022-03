Zwischen Witzin und Tieplitz : Fichten und Kiefern werden durch neun andere Baumarten ersetzt

Förster stellen sich auf den Klimawandel ein. Monotoner Nadelwald zwischen Witzin und Tieplitz wird schrittweise zu einem Mischwald umgestaltet.

Witzin | Es sieht schlimm aus in vielen Wäldern nach den jüngsten Stürmen. So auch in dem etwa 300 Hektar großen Waldgebiet des Forstamtes Schlemmin beiderseits der Bundesstraße 192 zwischen Witzin und Tieplitz. Überall liegen umgestürzte Bäume. Allein 3500 Festmeter Schadholz gibt es in diesem Waldstück, sagt der zuständige Forstamtsleiter Mathias Re...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.