Landkreis Nordwestmecklenburg : Wieder freie Fahrt durch Kletzin

Nach fünf Monaten Sanierung konnte der Teilabschnitt der K37 freigegeben werden.

Dorf Mecklenburg | Am Mittwoch konnte Landrat Tino Schomann seine erste Verkehrsfreigabe im Amt durchführen: Die Ortsdurchfahrt Kletzin bei Dorf Mecklenburg wurde gemeinsam mit den am Bau beteiligten Akteuren wieder für den Verkehr freigegeben. In nur fünf Monaten hatte die Firma TSS aus Schwerin hier ein 372 Meter langes Teilstück durch den Ort unter Vollsperrung sanie...

