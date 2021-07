Weitendorf : Amtierende Bürgermeisterin stellt sich zur Wahl

Nach dem überraschenden Rücktritt von Bürgermeisterin Andrea Sielaff im Februar findet in Weitendorf zeitgleich mit den Wahlen zum Bundes- und Landtag eine dritte statt. Manja Buddenhagen kandidiert.

Weitendorf | 312 wahlberechtigte Einwohner der Gemeinde Weitendorf sind am 26. September aufgerufen, eine neue Bürgermeisterin zu wählen. Zeitgleich mit den Bundes- und Landtagswahlen können an diesem Tag zudem 16 Jugendliche eine Stimme abgeben. „Den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin können alle wählen, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben“, sag...

