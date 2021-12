Im Sternberger Seenland : Weihnachtspfunde bei Wanderungen purzeln lassen

Im Sternberger Seenland gibt es im Winter Angebote für geführte Touren – auch für Vierbeiner. Die Wälder sind stiller als sonst, sagt Natur- und Landschaftsführerin Petra Zoschnik.

Sternberg | Ihr liebster Platz in Sternberg ist der Obere See im Wendfeld, sagt Petra Zoschnik, zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin. „Der liegt ja nun nicht unbedingt in Sternberg, aber dennoch gehört er für mich dazu. Es ist ein stiller, klarer, kalter Waldsee, der mich immer wieder spüren lässt, wie gut uns Menschen die Natur tut“, sagt sie. Wenige ...

