Brüel : Neuer Vorsitz im Umweltausschuss

Stadtvertreter Hans-Heinrich Erke übernimmt den Vorsitz im Brüeler Ausschuss für Umwelt und Tourismus.

Brüel | Hans-Heinrich Erke ist neuer Vorsitzender des Brüeler Ausschusses für Umwelt und Tourismus. Er wurde auf der Sitzung am Dienstag in diese Funktion gewählt. Auf der Stadtvertretersitzung im Oktober des vergangenen Jahres war der 76-Jährige als ordentliches Mitglied in dieses Gremium berufen worden. Den Antrag hatte die SPD-Fraktion eingebracht. ...

