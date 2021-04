Wasserstand sinkt rapide : Trocknet der Rote See in Brüel aus?

Drei Jahre lang gab es viel zu wenig Niederschläge. Darunter leidet auch der Natursee.

Brüel | Umweltschützer schlagen Alarm: Der Wasserstand im Roten See sei sehr stark gesunken, die Entwicklung wirklich bedenklich, schreibt die Brüeler BUND-Ortsgruppe auf ihrer Webseite. „Jedem müsste klar sein, dass etwas mit dem Roten See nicht stimmt und etwas in die Wege geleitet werden muss, um ihn zu retten“, heißt es weiter. Die Ursache müsse ermittelt...

