Evangelische Kirche : Wariner Pastoren Dorothea und Andreas Kunert wechseln Pfarrstelle

Mehr als 31 Jahre haben die beiden Seelsorger das Leben in Warin gestaltet. Jetzt wechseln sie. Am 13. März um 14 Uhr findet der Abschiedsgottesdienst in der Kirche statt.

Warin | 31 und ein halbes Jahr haben die beiden Pastoren Dorothea und Andreas Kunert das Leben in der evangelisch-lutherischen Gemeinde Warin gestaltet. Das ist eine für den Einsatz von Pastoren auf einer Pfarrstelle eigentlich eine eher unüblich lange Zeit. Findet der Wechsel einer Pfarrstelle in der Regel nach zehn Jahren statt. So ist es kein Wunder, dass ...

