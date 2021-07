Warin : Silberne und Goldene Konfirmation im September in Warin

Kirchengemeinde Warin - Bibow - Jesendorf braucht Unterstützung bei Suche nach ehemaligen Konfirmanden. Wer hilft mit Namen und Adressen weiter?

Warin | 13 Frauen und Männer, die 1965, 1966 oder 1967 konfirmiert wurden, feierten im September 2017 ihre Goldene Konfirmation in Warin. Viele waren ihrer Heimatstadt treu geblieben, die weiteste Anreise hatte eine Goldene Konfirmandin aus Erfurt. Zwei Feiern an zwei Tagen In diesem Jahr soll wieder gefeiert werden: am 18. und 19. September in der Wari...

