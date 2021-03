Corona in Warin : Grundschule muss komplett in Quarantäne

Positiver Corona-Test bei einer Lehrerin, die in der vollen Halbtagsschule überall eingesetzt war.

Warin | Corona-Fall in der „Fritz-Reuter“-Grundschule Warin: Eine Lehrerin wurde positiv auf Covid-19 getestet. „Bis 26. März geht die ganze Schule in Quarantäne“, erfuhr SVZ am Dienstagnachmittag auf Nachfrage von Schulleiterin Dagmar Arndt. Zuvor war überprüft worden, wer welche Kontakte mit der Lehrerin hatte. Da es sich bei der Grundschule um eine volle H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.