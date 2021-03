Corona in Warin : Muss die Grundschule komplett in Quarantäne?

Positiver Corona-Test bei einer Lehrerin. Derzeit Nachverfolgung der Kontaktpersonen

Warin | Corona-Fall in der „Fritz-Reuter“-Grundschule Warin: Eine Lehrerin wurde laut SVZ-Informationen positiv auf Covid-19 getestet. Was das für die Grundschule bedeutet – ob komplette Quarantäne – oder nur für bestimmten Klassenstufen, ist derzeit noch offen. Am Dienstag sollte erst einmal überprüft werden, wer welche Kontakte mit der Lehrerin hatte. Qu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.