Walcker-Orgel in der Sternberger Stadtkirche : Für Christof Munzlinger ist das „der Ferrari unter den Orgeln“

Heinrich der Löwe erklärte die Sternberger Stadtkirche zu seiner Lieblingsresidenz. Ihre Dimension ist für Kleinstädte ungewöhnlich.

Sternberg | Die Sternberger Stadtkirche St. Maria und St. Nikolaus ist nicht eine von vielen, für Christof Munzlinger aus Klein Görnow ist „Sternberg einmalig. Sie ist in Stein gefasste Geschichte Mecklenburgs in guten und schlechten Zeiten. Ihre Dimension ist für Kleinstädte ungewöhnlich.“ Sie misst 50 mal 25 Meter in Länge und Breite. „Die Walcker-Orgel von ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.