Ventschow : Magnetf-Fscher holt Übungsgranate aus Ventschower See

Einsatz für den Munitionsbergungsdienst in Ventschow.

Ventschow | Der Munitionsbergungsdienst musste nach Ventschow kommen: Hier hatte ein Angler am Dienstag aus dem Ventschower See eine Übungsgranate „gefischt“. Doch es gab Entwarnung: Die Granate enthielt keinen Sprengstoff. Bei dem Angler handelte es sich indes um keinen Petrijünger mit Rute, Angelschnur und -haken, sondern um einen so genannten Magnetfischer....

