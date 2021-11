Nordwestmecklenburg : Geldsegen für sechs Feuerwehren löscht Ausstattungsnot

Gemeinden der Ämter Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen und Neukloster-Warin erhalten Zuwendungsbescheide für den Brandschutz. Ventschow erhält 11.000 Euro

Ventschow | Geldsegen für den Brandschutz in sechs Kommunen der Ämter Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen und Neukloster-Warin: dank Zuwendungsbescheiden des Landesförderinstituts in Höhe von insgesamt 101.500 Euro. Ohne das Geld wäre vieles in den zumeist finanziell klammen Kommunen nicht umsetzbar. Ventschow erhält Förderung von 11.000 Euro Für die Freiwillige F...

