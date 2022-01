Hochspannungsleitung umverlegt : Vollsperrung in Warin

Grund dafür ist die Umverlegung der Hochspannungsleitung im neuen Wohngebiet am Neuklosterweg.

Warin | Im Zuge der Umverlegung der Hochspannungsleitung im neuen Wohngebiet am Neuklosterweg sind zwei kurzzeitige Vollsperrungen des Pennewitter Wegs in Warin auf etwa halber Höhe der Gärten „Nasses Land“ notwendig. Facebook Iframe Die Straße ist gesperrt am 27. Januar von 8 bis 13:30 Uhr, sowie am 2. Februar vom 9 bis 13:30 Uhr. Die Umleitung von/n...

