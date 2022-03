Kein Telefonieren möglich : Vodafone-Mobilfunknetz macht in Blankenberg seit Wochen Probleme

Seit mehr als 14 Tagen sind Mobilfunknutzer mit einem Vodafone-Vertrag in der Gemeinde Blankenberg mit ihren Ortsteilen nicht zu erreichen. Eigentlich sollte die Störung schon behoben sein, ist sie aber noch nicht.

Blankenberg, Warin, Brüel | „Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Mailbox von...“ Wer derzeit bei Sebastian Klenz anrufen möchte, der erreicht ihn auf dem Handy so gut wie gar nicht. Zumindest nicht, wenn er zu Hause in Blankenberg ist. So wie ihm geht es in der Gemeinde mit ihren weiteren Ortsteilen Friedrichswalde, Wipersdorf, Weiße Krug und Penzin zahlreichen Nutzern des Vod...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.