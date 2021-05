Vergessener Ort : Findling und Infotafel erinnern an Klappenkrug

Verschwundener Ort Klappenkrug / Einst Ausspannstation auf den alten Postwegen Wismar – Crivitz und Bützow – Schwerin

Klein Jarchow | Auf Spurensuche nach einem verschwundenen Ort: Klappenkrug. Die Flur gehört zur Gemarkung Klein Jarchow in der Gemeinde Kloster Tempzin. Zu Zeiten der Postkutschen war in Klappenkrug, auf halbem Weg zwischen Wismar und Crivitz, eine Ausspannstation mit Schmiede und Krug für Rösser und Kutscher. Auch der alte Postweg von Bützow über Warin führte an Neu...

