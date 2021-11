Feldstraße in Brüel : Verdacht auf Brandstiftung nach Feuer in einem Carport

Am Sonntag kurz nach Mitternacht wurden die Kameraden zu einem Einsatz in der Brüeler Feldstraße alarmiert.

Brüel | Ein Carport auf Brachland steht lichterloh in Flammen. Das sorgt in der Nacht zum Sonntag für einen Feuerwehreinsatz in einer Kleingartenanlage in der Brüeler Feldstraße. Die freiwilligen Feuerwehren aus Sternberg und Brüel werden kurz nach Mitternacht alarmiert. Sie sind mit insgesamt 26 ehrenamtlichen Helfern und sechs Fahrzeugen im Einsatz...

