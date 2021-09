Zwischen Brüel und Schwerin : Autofahrer schläft ein – Unfall mit Lastwagen auf B104

Zusammenstoß in Höhe des Betonknotens bei Kuhlen.

Kuhlen | Ein Unfall zwischen einem Auto und einem Laster am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 104 zwischen Brüel und Schwerin ging glimpflich aus. Es gab laut Sternberger Polizei nur Sachschaden. Trotzdem läuft gegen den Autofahrer, der gegen 11.30 Uhr in der Höhe des sogenannten Betonknotens bei Kuhlen am Abzweig Richtung Crivitz den Unfall verursacht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.