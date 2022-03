Ukrainer in Wismar : Das Gefühl von Machtlosigkeit angesichts des Krieges

Vor mehr als acht Jahren verließ Svitlana Arndt der Liebe wegen die Ukraine. Seit dem Kriegsausbruch fürchtet die Lehrerin um Teile ihrer Familie.

Neukloster, Wismar | Es gibt die Momente, in denen fällt es Svitlana Arndt leichter, über das zu sprechen, was gerade in der Ukraine passiert. Vor allem wenn es um das Land geht, dass für sein Streben nach Freiheit und Demokratie angegriffen wurde. Es gibt aber auch die Momente, in denen ihre Emotionen sie überwältigen. In denen sie, wenn es um ihre Familie in der Ukraine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.