Tradition in Warin : Kitakinder basteln für den Maibaum

In beiden Kitas der Landstadt wurde zum Schmücken fleißig gebastelt / Maibaum am Freitag auch in Brüel

Warin | Der Maibaum vorm Wariner Rathaus ist aufgestellt: Das nahmen die Bauhof-Mitarbeiter am Donnerstag vor. Beide Kitas „Kleine Sandhasen“ und „Regenbogen“ hatten zuvor ihr Gebasteltes vorbeigebracht. Leider durfte wegen Corona keine musikalische Begleitung oder anderes stattfinden. Kinder durften coronabedingt das „Kuckuck“-Lied nicht mitsingen Eini...

