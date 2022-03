Tag der offenen Töpferei : Keramiker in der Region Sternberg ließen Gäste in die Öfen schauen

Ganze Serien oder einzelne Lieblingsstücke – Zum Tag der offenen Töpferei öffneten Keramiker ihre Türen für Besucher und zeigten ihre Arbeiten. Dazu zählten auch Hanno Leischke aus Lenzen und Elke Ludwig aus Kobrow I.

Lenzen/ Kobrow I | Das Feuer ist schon lange erloschen. Doch der Brennofen von Hanno Leischke gibt auch am Sonnabend noch immer eine wohlige Wärme ab. „Noch 30 Grad“, so schätzt der Töpfer, der zusammen mit seiner Lebensgefährtin Birgit Hasse in der Gemeinde Mustin eine Werkstatt im Ortsteil Lenzen betreibt. Ebenso wie eine weitere Werkstatt in Dresden. Dort, in Sachsen...

