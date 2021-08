Tempzin : Kleines Fest zum großen Klosterjubiläum

Es ist ein geschichtlicher Ort von herausragender Bedeutung: Tempzin blickt im nächsten Jahr auf 800 Jahre zurück.

Langen Jarchow | Es sei faszinierend, wie in so einer Runde Gedanken hochkommen, sagt Frank Thode. Der sehr an Geschichte interessierte 81-Jährige, der im ehemaligen Zahrensdorfer Pfarrhaus wohnt, war am Dienstagabend ins Gemeindehaus Langen Jarchow gekommen – zum ersten Treffen zur Vorbereitung der 800-Jahr-Feier des Klosters Tempzin. Seine Worte galten Heike Prütz, ...

