Andrea Schulz – ein Porträt : Wie die Sternbergerin mal eben zur Dichterin wurde

Die Sternbergerin Andrea Schulz bewährte sich nach spontanem Aufruf als Dichterin auf dem Poetry Slam in der Kirche Sülten, obwohl sie nicht einmal wusste, was ein Poetry Slam ist. Ist sie doch eine begnadete Sängerin.

Sternberg/Sülten | Sie steht da vorn hinterm Rednerpult, wird vom Leselicht beleuchtet und wirkt eigentlich gar nicht aufgeregt, obwohl sie es ist, ganz schrecklich. Nimmt Andrea Schulz doch zum ersten Mal in ihrem Leben an einem Poetry Slam teil, beim bereits zweiten Dichterwettstreit in der Sültener Kirche. Und ihre Konkurrenz ist gar nicht ohne. Ein Poetry Slam ist e...

