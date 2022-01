Sternberger Seenland : Sturmtief Nadia beschert Feuerwehren zahlreiche Einsätze

Im Sternberger Seenland müssen viele umgestürzte Bäume von den Fahrbahnen geräumt werden.

Sternberg | Das geht noch einmal gut an diesem Sonntagmorgen: In Mustin droht während des Sturms eine große Tanne auf ein Wohnhaus zu fallen. Die Mustiner Feuerwehr rückt mit zwei Fahrzeugen, ausgerüstet auch mit Seilwinde, an. Bürgermeister Berthold Löbel reagiert gegen 9.30 Uhr am Einsatzort erleichtert. Die Kameraden haben es geschafft, sagt er. Die Tanne ist ...

