Radsport : Streckenposten für Deutschland Tour zwischen Schwerin und Schwaan gesucht

Radprofis durchqueren am 26. August gleich 25 Orte zwischen Schwaan und Schwerin. Es werden noch Unterstützer gesucht, die die Strecke absichern.

Warin | Es werden Streckenposten gesucht für die Deutschland Tour der Radprofis am 26. August auf der 1. Etappe von Stralsund nach Schwerin. Für die exakt 191,4 Kilometer Renndistanz werden an die 500 Freiwillige benötigt, so Albrecht Röder gegenüber SVZ. Beim dem Mann aus Sindelfingen läuft die Organisation der Streckenabsicherung der insgesamt vierttägigen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.