Adebar ist da : Storch bezieht Nest an der Brüeler Feuerwehr

Feuerwehrleute steigen alljährlich mit einer Drehleiter bis zum Nest hinauf, um es zu reinigen.

Brüel | Die ersten Störche sind aus dem Süden zurückgekommen. Das Nest gegenüber dem Feuerwehrgerätehaus in Brüel hat Adebar am Freitag bezogen. Feuerwehrkameraden hatten es auch in diesem Jahr wieder gereinigt. Die Störche fühlen sich offenbar wohl an diesem Standort, denn regelmäßig gibt es hier auch Nachwuchs. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.