Baustelle Sporthalle am Finkenkamp : Sternbergs Handballer weichen auf altes Armeegelände in Dabel aus

Durch die Sanierung der Sporthalle am Finkenkamp müssen Vereine und Grundschule im kommenden Winter nach neuen Möglichkeiten zum Trainieren suchen.

Sternberg | Zwei Sporthallen gibt es in Sternberg – die alte an der Grundschule und die neue an der Kooperativen Gesamtschule. Beide waren in der Vergangenheit gut ausgelastet. Hier treiben die Schüler Sport, hier trainieren Vereine, hier gibt es Wettkämpfe. Doch in den nächsten Monaten steht nur die neue Halle zur Verfügung, da die andere am Finkenkamp saniert w...

