Sternberg und Umgebung : Tourismusbranche hofft 2022 auf früheren Start als im Vorjahr

Gespräch mit Martin Bouvier von der Touristinfo Sternberg: 2021 war der Urlauberansturm im Sternberger Seenland nicht so stark wie 2020.

Sternberg | Andrea Hoge benötigt Informationsmaterial über Sternberg und Umgebung. Sie ist in dieser Stadt aufgewachsen und lebt heute in Bad Köstritz in Thüringen. Bekannte haben sie gebeten, von ihrem Heimatbesuch Broschüren mitzubringen als Tipps für den Urlaub 2022. Freunde haben Interesse am Sternberger Seenland, erzählt sie. „In dieser Zeit sind viele bestr...

