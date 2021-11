Corona-Schnelltests : Sternberger Testzentrum erweitert ab Sonntag die Öffnungszeiten

Immer mehr Menschen kommen zum Corona-Schnelltest. Am Montag sind auch im Brüeler Rathaus Abstriche möglich.

Sternberg | Der Bedarf an Corona-Schnelltests steigt rasant. Allein am Freitagabend nutzten 84 Bürger die Möglichkeit für einen Abstrich im alten Sternberger Bahnhof. Angesichts dieser Entwicklung entschied sich die Stadt, die Öffnungszeiten auszudehnen, informiert Bürgermeister Armin Taubenheim am Sonnabend. Schon ab dem ersten Advent gelten neue Öffnungszeiten....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.