Sternberger Seenland : Endlich wieder ins Fitnessstudio

In den privat betriebenen Studios in Sternberg und Warin und beim Turn- und Athletenverein in Brüel kann ab dem 1. Juni wieder trainiert werden.

Brüel/Sternberg/Warin | Sieben Monate lang ruhte der Trainingsbetrieb wegen der Corona-Pandemie. Am 1. Juni kann es endlich wieder losgehen beim Turn- und Athletenverein (TAV) in Brüel. Vorsitzender Torsten Lange und seine Mitstreiter haben am Wochenende einen Einsatz gestartet, um Leitungen zu spülen sowie die Räume in der alten Brüeler Sporthalle herzurichten. Hier hat der...

