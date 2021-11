Spendenübergabe am Mühlensee : Sternberger Powerfrauen beschenken Witziner Angler

Die 300 Euro wollen die 90 Mitglieder des Vereins in die Jugendarbeit investieren.

Witzin | Wenn Angler auf Powerfrauen treffen, so bleiben Erstere wie die Fische im Wasser ziemlich stumm. Zu erleben war dies am Witziner Mühlensee. Dabei wollten die Sternberger Powerfrauen nicht ihr Petri-Heil-Glück versuchen, sie überbrachten vielmehr eine 300-Euro-Spende. Das Geld ist Teil des Tombola-Erlöses vom August beim Sommerfest am Roten See in Brüe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.