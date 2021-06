Sternberger Abi-Jahrgang 2021 : Ein göttlicher Abgang mit krönendem Abiball

Feierliche Zeugnisübergabe für die Sternberger Gymnasiasten im Evita-Forum in Demen. Es gibt zwei Jahrgangsbeste mit der Abschlussnote 1,1: Maite Appelt aus Golchen und Emma-Sophie Grünke aus Dabel.

Demen | „Abilymp“: Zeugnisübergabe plus Abiball im Evita-Forum von Demen am Donnerstagabend für die 26 Zwölftklässler der Verbundenen Regionalen Schule und Gymnasium „David Franck“ in Sternberg. Alle waren erleichtert. Vor allem aber darüber, dass die 2021er-Abiturienten wieder ein echter Abi-Jahrgang sind. Und dazu gehört neben dem Prüfungsstress natürlich a...

